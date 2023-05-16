В Орле началась подготовка социальных координаторов для госфонда «Защитники Отечества»

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС стартовало обучение социальных координаторов для помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. На первом очном этапе проходят обучение более 100 человек из Рязанской, Орловской, Курской, и Брянской областей. Такой информацией поделились в пресс-службе Президентской Академии.

С 15 по 18 мая в очной форме пройдет первый этап обучения. Затем последует дистанционный учебный блок, а осенью учебную программу завершит второй очный этап.

На открытии побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона отметил, что в регионе уделяется большое внимание и контрактникам, и мобилизованным и добровольцам. За последний год более 110 грузов гумпомощи уже оправлено в зону СВО.

– На нас с вами возлагается определенная ответственность. Сталкиваться придется и с горем и с решением текущих вопросов. Наша задача – помочь, и я уверен, что мы это сделаем. Сегодня благодаря этому обучению формируется большая семья региональных координаторов для работы в федеральном фонде, – уточнил губернатор.

По итогу учебной программы слушатели получат знания в области социальной и психологической поддержки, медико-социальной реабилитации, содействия занятости инвалидов, а также коммуникационные компетенции.