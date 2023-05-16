Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:08

Орловец отправится в колонию за то, что чуть не зарезал приятеля

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего мужчины, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Так, следствием и судом установлено, что вечером 22 сентября 2022 года между нетрезвым мужчиной и его 53-летним знакомым во дворе многоквартирного дома на улице Дружбы Народов в городе Ливны произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес потерпевшему удар разделочным ножом в живот.

Приговором суда мужчина получил срок в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.