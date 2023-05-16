Орловец отправится в колонию за то, что чуть не зарезал приятеля

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего мужчины, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Так, следствием и судом установлено, что вечером 22 сентября 2022 года между нетрезвым мужчиной и его 53-летним знакомым во дворе многоквартирного дома на улице Дружбы Народов в городе Ливны произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес потерпевшему удар разделочным ножом в живот.

Приговором суда мужчина получил срок в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.