Губернатор Орловской области проинспектировал благоустройство парковой зоны в Ливенском районе

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Глава региона посетил Ливенский район с рабочей поездкой. Он посетил парковую зону, благоустроенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В 2021-2022 годах на благоустройство парковой зоны было направлено 2,9 миллиона рублей. В текущем году в рамках третьего этапа благоустройства направлено 1,5 миллионов рублей.

– Благоустройство этого парка начато в 2021 году, оно проходило в три этапа и вот теперь все работы завершены. Для комфорта посетителей на территории парка выполнены работы по замене освещения, устройству дорожек и тротуаров из плитки, установлены скамейки для отдыха, благоустроена подъездная площадка. К парковой территории добавилась спортивная площадка, – отметил глава области.

За последние пять лет в Ливенском районе благоустроены 11 общественных пространств и 22 дворовых территории. Отмечается, что в этом году к ним добавятся еще три дворовых и четыре общественных территории.