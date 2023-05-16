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НовостиОбщество16 мая 2023 11:40

Губернатор Орловской области проинспектировал благоустройство парковой зоны в Ливенском районе

Объект должны облагородить более чем за четыре миллиона рублей
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Глава региона посетил Ливенский район с рабочей поездкой. Он посетил парковую зону, благоустроенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В 2021-2022 годах на благоустройство парковой зоны было направлено 2,9 миллиона рублей. В текущем году в рамках третьего этапа благоустройства направлено 1,5 миллионов рублей.

– Благоустройство этого парка начато в 2021 году, оно проходило в три этапа и вот теперь все работы завершены. Для комфорта посетителей на территории парка выполнены работы по замене освещения, устройству дорожек и тротуаров из плитки, установлены скамейки для отдыха, благоустроена подъездная площадка. К парковой территории добавилась спортивная площадка, – отметил глава области.

За последние пять лет в Ливенском районе благоустроены 11 общественных пространств и 22 дворовых территории. Отмечается, что в этом году к ним добавятся еще три дворовых и четыре общественных территории.