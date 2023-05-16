Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Новым главврачом Колпнянской ЦРБ стал орловец Александр Карпов. Медика представили коллективу больницы.

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области, онколог Александр Карпов родился и вырос в Колпне, учился в Орловском медицинском институте, прошел специализацию по онкологии и остался работать в столице, пройдя путь от ординатора до заведующего онкологическим отделением ЦАОП клинической онкологической больницы №1 в Москве.

Отмечается, что даже оставаясь в столице, он был всегда на связи с родным регионом, приезжая с мастер-классами для коллег и преподавая на кафедре общей хирургии и анестезиологии.

– Это здорово, что несмотря на наметившуюся тенденцию специалистов уезжать в большие города, есть такие замечательные примеры, когда люди возвращаются, чтобы жить и работать на своей малой родине. Надеемся, с вашей поддержкой новый руководитель со всеми задачами справится, – обратился к медикам Колпнянской центральной районной больницы заместитель руководителя Департамента здравоохранения Дмитрий Пух.