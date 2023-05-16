Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской областной клинической больнице открывается отделение для ветеранов боевых действий. Воссоздать отделение попросили бывшие военнослужащие.

Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

– Во время визита в Болхов ко мне подошли ветераны боевых действий и попросили воссоздать отделение в областной больнице, в котором обслуживались ветераны боевых действий. Я считаю, это абсолютно правильно, – отметил губернатор.

С 16 мая в Орловской областной клинической больнице будет работать специальное отделение для медицинской диагностики ветеранов боевых действий. В нем предусмотрены специализированные койки, – сказал глава региона.

– Мы начинаем эту работу, чтобы в дальнейшем на постоянной основе квалифицированная помощь оказывалась всем защитникам Отечества, – подчеркнул Андрей Клычков.