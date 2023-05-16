Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области подросток попал в больницу после ДТП. Авария произошла 15 мая в Ливнах.

По данным орловской Госавтоинспекции, 19-летний водитель 2004, управляя автомобилем «ВАЗ-211440» на нерегулируемом перекрестке, двигался по второстепенной улице пер. Стрелецкий в сторону улицы Фрунзе, города Ливны. В 20:25 он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Мотоленд XL250-E» под управлением 16-летнего водителя, который двигался по главной улице Фрунзе в направлении улицы Орловская.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения, отпущен.