Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 8:32

Галерею портретов глав Орла могут перенести в краеведческий музей

Вопрос решался на заседании Общественного совета в городской администрации
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Галерею портретов глав Орла могут перенести в краеведческий музей. Вопрос решался на заседании Общественного совета в городской администрации.

В совещании по традиции приняли участие почетные хозяйственники, занимающиеся развитием города, защитой интересов и улучшением качества жизни орловцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Член совета Евгений Аратцев, рассказал, что общественники просят рассмотреть возможность переноса галереи руководителей города из холла администрации в Орловский краеведческий музей. Сегодня эту экспозицию составляют 18 портретов руководителей города разных лет.

Перенос галереи, по словам инициаторов, должен стать началом новой большой экспозиции, посвященной странице краеведения Орла. Общественники отмечают, что галерея имеет и большую культурную ценность, потому что все картины – подлинные полотна именитых орловских художников.