Фото: пресс-служба администрации Орла

Галерею портретов глав Орла могут перенести в краеведческий музей. Вопрос решался на заседании Общественного совета в городской администрации.

В совещании по традиции приняли участие почетные хозяйственники, занимающиеся развитием города, защитой интересов и улучшением качества жизни орловцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Член совета Евгений Аратцев, рассказал, что общественники просят рассмотреть возможность переноса галереи руководителей города из холла администрации в Орловский краеведческий музей. Сегодня эту экспозицию составляют 18 портретов руководителей города разных лет.

Перенос галереи, по словам инициаторов, должен стать началом новой большой экспозиции, посвященной странице краеведения Орла. Общественники отмечают, что галерея имеет и большую культурную ценность, потому что все картины – подлинные полотна именитых орловских художников.