Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле за сутки сгорели магазин и гараж. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание магазина на улице Металлургов в Орле произошло в полдень 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорели предметы текстиля на площади пять квадратных метров. Помещение магазина закопчено на площади пять квадратных метров. Пострадавших в здании спасатели не обнаружили.

Вечером в 19:59 пожарным стало известно о возгорании гаража на улице Максима Горького в городе Орле. Приехав на место, пожарные выявили существующую угрозу распространения огня на соседние гаражи. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади два квадратных метра. От огня спасен рядом стоящий гараж. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.