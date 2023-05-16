Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области только один пляж признали пригодным для отдыха. О подготовке региона к купальному сезону рассказали в Роспотребнадзоре.

Так, в 2023 году на территории Орловсщины будет функционировать 39 мест для купания, в 2022 году их было 37. Муниципальными местами для купания являются подавляющее большинство – 34 пляжа.

Как сообщает пресс-служба орловского Роспотребнадзора, в соответствии с требованиями санитарного законодательства предоставление водного объекта или его части для рекреационных целей возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Отмечается, что на данный момент, по результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторного контроля воды водоемов и песка Управлением Роспотребнадзора выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зоны рекреации требованиям санитарных норм и правил. Это пляж на пруду поселка Зеленый шум детского санатория «Орловчанка». Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области проводится экспертиза на соответствие требованиям санитарных норм и правил 21 места для купания.