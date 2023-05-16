Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли жилой дом от огня. Радом стоящей хозпостройке повезло меньше.

О возгорании хозяйственной постройки в Ломовском сельском поселении Залегощенского района пожарным стало известно 15 мая в 11:44. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели оценили существующую угрозу распространения огня на рядом стоящий жилой дом и приступили к тушению. В результате пожара сгорела кровля здания, а кроме того, хозпостройка выгорела изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний.