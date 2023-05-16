Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:55

В Орловской области пожарные спасли жилой дом от огня

Радом стоящей хозпостройке повезло меньше
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли жилой дом от огня. Радом стоящей хозпостройке повезло меньше.

О возгорании хозяйственной постройки в Ломовском сельском поселении Залегощенского района пожарным стало известно 15 мая в 11:44. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели оценили существующую угрозу распространения огня на рядом стоящий жилой дом и приступили к тушению. В результате пожара сгорела кровля здания, а кроме того, хозпостройка выгорела изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний.