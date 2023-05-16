Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Орловские младшие школьники пройдут диспансеризацию. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона рассказал в рамках традиционного прямого эфира 15 мая о том, в каком формате будет проходить медицинское обследование учеников начальных классов.

– В мае началась диспансеризация, пока для детей начальных классов. Без посещения поликлиник, с выездом в образовательные учреждения. В случае выявления чего-либо ребенка уже будут направлять в поликлинику или больницу. А летом уже эту диспансеризацию будем проводить по летним оздоровительным лагерям, – сообщил Андрей Клычков.

Помимо этого губернатор подчеркнул, что в рамках летней оздоровительной кампании в регионе откроют 272 учреждения для 83 тысяч детей.