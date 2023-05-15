Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения региона

Орловская детская поликлиника №1 получила новое оборудование. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения региона.

Так, в процедурном кабинете появился новый дефибриллятор. Автоматическая система анализирует ЭКГ и дает информацию, есть ли у пациента ритм, пригодный для дефибрилляции. А кроме, аппарат оснащен голосовым помощником, который подсказывает, когда нужно совершить разряд для успешного проведения сердечно-легочной реанимации.

В кабинетах кардиологии и неврологии появилось новое диагностическое оборудование – аппарат суточного мониторирования артериального давления. Прибор поможет специалистам более точно отслеживать этот важный показатель, как у взрослых, так и у детей.

В поликлинике также появился новый хирургический операционный стол. Такой же современный хирургический стол поступил и в кабинет эндоскопии. Сюда же по программе модернизации первичного звена закупили новую машину для мойки и дезинфекции эндоскопов. Теперь фактически ручная процедура полностью автоматизирована и занимает в три раза меньше времени, чем это было раньше.

Депздрав отмечает, что хирургия и кабинет оториноларинголога пополнились спецоборудованием для стерилизации инструмента. В поликлинике заменили три сухожаровых стерилизатора.

Помимо этого, в конце мая поликлиника ждет поставку аппарата ультразвуковой диагностики. Летом придет еще одно важное диагностическое оборудование для офтальмологов – пневмотонометр для измерения внутриглазного давления.