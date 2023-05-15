Фото: сообщество "Общественный транспорт Орла онлайн"

Орловский суд не позволил изъять несколько десятков автобусов у Трамвайно-троллейбусного предприятия. ПАЗы были взяты в лизинг у московской компании.

Орловский Арбитражный суд отказал московскому АО «Межрегиональная лизинговая компания» в изъятии 20 лизинговых автобусов у МУП «ТТП». В суд столичная компания обратились из-за задолженности орловского транспортного предприятия по заключенному договору лизинга.

Москвичи также просили суд расторгнуть договор с Трамвайно-троллейбусным предприятием. Ответчик иск не признал. Представители орловского предприятия указали, что требования истца не отвечают принципу сохранения баланса интересов сторон. Отмечено, что при изъятии автобусов они не смогут исполнить социальные обязательства перед обществом. При этом было указано, что лизинговые автобусы перевозят льготников поэтому МУП «ТТП» является социально-значимым предприятием.

Договор лизинга был заключен в январе 2021 года. Общая сумма контракта за весь период пользования составила 71,1 миллиона рублей. Согласно договору, выплачивать обязательства ТТП должно было по определенному графику. Отметим, что только за июль-октябрь прошлого года у МУПа образовалась задолженность в 6,5 миллиона рублей.