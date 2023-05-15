Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области на выходных три женщины пострадали в авариях. Одна из них переходила дорогу в неположенном месте.

Авария с участием 60-летней и 38-летней женщин произошла 13 мая около трех часов дня во Мценске. Об этом сообщает орловская Госавтоинспекция.

26-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Мондео» двигался по улице Калинина со стороны улицы Тургенева по направлению к улице Гагарина, и в районе 47-го дома по улице Калинина столкнулся с «Киа Спектра», которую вел 66-летний мужчина. От столкновения «Форд Мондео» отбросило на тротуар, и водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщины получили телесные повреждения.

Около пяти вечера 13 мая 21-летний водитель, двигался задним ходом по улице Приборостроительная со стороны улицы Октябрьская в сторону улицы Максима Горького Орла. В это время он допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.