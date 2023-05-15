Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле приступили к очистке поверхности реки Орлик. Специалисты рассказали о неожиданных предметах, найденных в водоеме.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба администрации Орла, профессионалы обследуют левый берег Орлика, очищают и осматривают поверхность реки на предмет загрязнения бытовым мусором. После рабочие приступят к очистке русла Оки.

В большинстве случаев специалисты поднимают с поверхности воды стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Попадаются и крупногабаритные объекты: утонувшие бревна, ветки, доски. Впрочем, рабочие отмечают, что часто находят и совершенно неожиданные вещи – от детских игрушек до личных вещей: бумажники, водительские удостоверения. Так, был случай, что в реке нашли рюкзак с документами и пустым кошельком. Специалисты уже отдали находку правоохранителям.

На работу по очистке реки 15 мая потратят порядка восьми часов. На данный момент собрано около 40 мешков мусора. Убирать акваторию специалисты планируют всю ближайшую неделю.