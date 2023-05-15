На конкурс «Российское дерево года» от Орловской области выдвинули Меркуловский дуб

Орловская область вновь приняла участие в конкурсе «Российское дерево года». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Регион представляет «Меркуловский дуб» в голосовании он стоит под номером 56. Отдать голос за Главное дерево страны можно на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru до 1 августа.

История Меркуловского дуба также как и Тургеневского – дерева-победителя конкурса «Российское дерево года – 2021» и номинанта конкурса «Европейское дерево года – 2022», погибшего во время урагана 30 ноября 2021 года, связано с именем писателя Ивана Тургенева.

Меркуловский дуб находится в 3,5 километрах от села Спасское-Лутовиново, родового гнезда Ивана Тургенева. Произрастает дуб на территории бывшей усадьбы помещика Протасова, который явился прототипом Мартына Харлова – главного героя повести «Степной король Лир», о чем указано в формулярном списке, составленном самим писателем. 19 января 2012 года Меркуловскому дубу присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

На данный момент в лидеры голосования выбился «Елагиноостровский хранитель», произрастающий в Санкт-Петербурге с 2,7 тысячами голосов. За ним следует «Воскресенский богатырь» из Московской области – за дерево проголосовали 2,2 тысячи человек. У орловского дуба 1,6 тысяч голосов.