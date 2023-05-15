В Орле прошел I семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест»

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Цель мероприятия - вовлечение молодежи к активному участию в защите окружающей среды, формирование экологической культуры и экологической сознательности среди населения.

Организатором фестиваля является НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Школа лидеров устойчивого развития «Эко.Лаб», при поддержке Фонда Президентских грантов.

Партнерами фестиваля выступили: Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», администрация города Орла, МБУК «Детский парк», РО ВОД "Волонтёры культуры Орловской области", АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив», БУКОО «Орловский областной центр народного творчества».

«В программе фестиваля был представлен широкий спектр мероприятий экологической направленности, пропаганды здорового образа жизни. Проводились различные конкурсы, мастер-классы и квесты, а также была организована концертная программа с участием лучших коллективов города и области. Большое количество участников и партнеров I семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест» демонстрирует актуальность и важность данной тематики. Наш Фонд и дальше будет организовывать подобного рода мероприятия для жителей и гостей нашей области», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».

Также во время реализации I семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест» на территории детского парка участниками проекта «Большое дело» была разбита клумба из роз «Розарий доброты».

В мероприятии приняли участие более 1000 человек.

Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте фонда: социальныйфонд.рф