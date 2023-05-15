Фото: администрация Покровского района

В Орловской области отремонтируют еще один фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское учреждение, подлежащее реставрации, находится в Покровском районе.

Капитальный ремонт Смирновского фельдшерско-акушерского пункта будет выполнен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Отмечается, что подрядчику предстоит отремонтировать фасад и крышу здания, провести работы в помещении. Кроме того, замене подлежат система электроснабжения, внутренние и наружные сети водопровода и канализации, отопления и вентиляции.