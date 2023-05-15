Андрей Клычков поздравил орловцев с Международным днем семей

Фото: пресс-служба губернатора

По словам главы региона, крепкая, любящая семья – это одна из самых важных ценностей нашей жизни.

– Здесь хранятся нравственные устои, прививается любовь к Родине, уважение к культуре и традициям предков. Ради родных и близких мы готовы преодолевать все преграды, добиваться самых высоких результатов, – отметил Андрей Клычков.

Губернатор также подчеркнул, что демографическая политика в регионе нацелена на всемерную поддержку материнства и детства, укрепление института семьи. Он отметил, что в последнее время растет число многодетных семей – в Орловской области их более 8,5 тысячи.

Не оставил безо внимания Андрей Клычков и семьи участников специальной военной операции. В этот день он посвятил им особые слова благодарности.

– В этот день мои особые слова благодарности – семьям . Наш долг поддержать людей, чьи родные сегодня на передовой, в битве за мир и свободу Родины. Совместными усилиями мы выстраиваем систему оперативной помощи семьям военнослужащих, окружая их заботой и вниманием, – подчеркнул глава области.