Весна - время заняться спортом

Весна – время, когда многие из нас начинают активно тренироваться. С приходом теплых дней многие выходят на пробежки. Неудивительно, ведь погода за окном заметно улучшается, да и лето как-никак не за горами. Именно в этот период стартуют программы подготовки к марафонам, именно весной начинается развитие той физической формы, которая сохранялась опытными бегунами в течение зимы для достижения летних целей, именно весной новички в беге выходят на свои первые, пробные пробежки.

Прежде чем приступить к одной из самых сложных и длительных дисциплин в спорте – марафону – следует учесть несколько важных моментов. Для достижения успеха и сокращения риска возможных травм мы пообщались с уже опытными спортсменами, которые поделились своими советами и секретами при подготовке к бегу на длинные дистанции.

Начните тренироваться заблаговременно. Для достижения хороших результатов на марафоне необходимо начинать тренироваться за несколько месяцев до состязания. Это даст возможность корректировать свое состояние, улучшать физическую форму, работать над ритмом и техникой бега.

Постепенно наращивайте нагрузку, чтобы ваше тело могло привыкнуть к дистанции и усталости. Для этого можно самому составить план тренировок и придерживаться его.

Используйте правильную обувь и одежду. Ее качество влияет на здоровье и комфорт во время бега.

Правильно питайтесь. Оптимальное питание - это не только сложные углеводы и белки, но и витамины и минералы, необходимые для здоровья и выносливости.

Не забывайте о растяжке, разогреве и охлаждении. Все три формы упражнений - часть одного комплекса - разминки. Это поможет предотвратить травмы и ускорить реабилитацию мышц.

Не забывайте об отдыхе. Хотя вам нужно тренироваться каждый день, не забывайте о днях отдыха - это поможет вашему телу восстановиться и подготовиться к следующей тренировке.

Соблюдая все рекомендации, добиться успеха получится намного быстрее и без вредя для здоровья.

Проверить свои силы и подготовку можно будет уже 20 мая. Сбер проведёт юбилейный десятый Зелёный Марафон – подробности на сайте.

На старт в 60 городах страны выйдут тысячи бегунов. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов. Все средства, собранные от регистрации участников и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зеленого Марафона.