Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за выходные сгорели два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

О возгорании в двухэтажном расселенном нежилом доме на улице Коллективная Орла стало известно 13 мая в 14:32. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание на втором этаже, существовала угроза распространения огня на кровлю и смежные помещения. В результате пожара в расселенном доме на втором этаже сгорели строительные конструкции помещений на 50 квадратных метрах. Пострадавших в помещении обнаружено не было.

Спустя час, в 15:34, пожарным сообщили о возгорании в жилом доме в селе Студеное Должанского района. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. В чрезвычайном происшествии никто не пострадал.