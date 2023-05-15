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НовостиЗвезды15 мая 2023 6:48

В Орловской области определились лучшие книги региона

Победителей выявляли в трех номинациях
Елена Зябкина
В Орловской области определились лучшие книги региона

В Орловской области определились лучшие книги региона

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области определились лучшие книги региона. Победителей выявляли в трех номинациях.

Список изданий-победителей регионального конкурса «Орловская книга» утвержден распоряжением губернатора Андрея Клычкова.

Так, в номинации «Лучший издательский проект года» победила книга «Яркие страницы славной истории: (Всесоюзная пионерская организация имени Ленина в фалеристике, документной фотографии, изобразительной наглядности)» под авторством Людмилы Орловой, Игоря Черкашина и Абрама Песина.

Произведение Александра Сарана «Как пойдешь по Болховской… Город Орел в XVI–XXI веках: улица Болховская − Ленинская улица» стало самой читаемой книгой Орловщины.

«Специальную премию» на тему «На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях» получила книга «30 лет во имя жизни» авторства ГУ МЧС России по Орловской области.