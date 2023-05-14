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НовостиОбщество14 мая 2023 13:15

В Орловской области на стройплощадке «Эдельвейс» приступили к укладке дороги

Будущий жилой комплекс строится в поселке Покровское
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области на стройплощадке «Эдельвейс» приступили к укладке дороги. Будущий жилой комплекс строится в поселке Покровское.

На выполнение работ по монтажу уличного освещения подрядчиком частично завезено оборудование – опоры. Кроме того, продолжаются работы по устройству универсальной спортивной площадки. На данный момент завершается укладка щебня на всей территории площадки. Отметим, что протяженность автомобильной дороги составит 1,3 километра.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на площадке малоэтажной застройки «Эдельвейс» в поселке городского типа Покровское предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры для площадки малоэтажной застройки для 142 участков.