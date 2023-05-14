Фото: Ольга Супонева

В Орловской области определились исполнители, отремонтирующие две автодороги. Подрядчики обязуются завершить работы в этом году.

Завершились первые тендеры по контрактам жизненного цикла. Они были запущены по поручению губернатора Орловской области. Определились подрядчики на выполнение капремонта и дальнейшее обслуживание двух автодорог.

Так, автодорога межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» - Ясная Поляна – Ледно в Урицком районе на участке км 9+333 – километр 14+470. Стоимость контракта – почти 98 миллионов рублей. Автодорога регионального значения «Глазуновка-Тросна» - Богородское – Кромы в Глазуновском районе на участке 5+410 – километр 10+000. Стоимость контракта – 112,9 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала «Телеграммы из Орла», в ближайшее время начнутся процедуры подписания контрактов с подрядчиками. Работы по капитальному ремонту должны завершиться в ноябре текущего года. Далее до 31 октября 2026 года подрядчики будут обязаны проводить обслуживание объектов.