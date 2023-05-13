Орловчанку обвиняют в убийстве случайного знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Орла, по обвинению в убийстве возбудил Следственный комитет России по Орловской области.

В настоящее время следствием установлено, что днем 6 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась дома у своих знакомых в деревне Полозовские дворы Орловского муниципального округа. У орловчанки завязался конфликт с 40-летним мужчиной, оскорбившем ее. Отмечается, что ранее они не были знакомы. Женщина нанесла удар ножом в грудь, от потерпевший мужчина скончался на месте.

– В настоящее время женщина допрошена следователем, она созналась в совершенном преступлении. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства. Направленное следователем ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.