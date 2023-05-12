В Орле на фасаде Свято-Троицкого храма появилась новая святыня

Фото: Елена Овчинникова

Икона Спасителя «Пастырь Добрый», появившаяся на древнем храме Орловской православной гимназии, выполнена в технике римской мозаики.

Образ написан, подготовлен и установлен художником, старшим преподавателем Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Игорем Комовым и его помощником, преподавателем колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 города Москвы Денисом Желваковым.

Освятил новую мозаику митрополит Орловский и Болховский Тихон. На богослужении присутствовали учителя, воспитанники, прихожане и гости гимназии. Митрополит поблагодарил художников за работу, отметив исключительную красоту иконы и ее добротность.

Помимо этого, Тихон наградил Игоря Комова епархиальной медалью преподобного священномученика Кукши III степени, а его помощника Дениса Желвакова отметил Архиерейской грамотой.