Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле озеленили главные городские мосты. Переправы украсили почти сотней кашпо с цветами.

О цветочном преображении Орла к летнему сезону рассказали в пресс-службе городской администрации. 12 мая специалисты-озеленители МБУ «Спецавтобаза» развесили 89 кашпо вдоль главных городских переправ.

Из них 67 плетеных горшков с плющом, петуниями и традесканциями поместили на опоры Тургеневского моста. Герценский мост украсило 22 кашпо с традесканциями и плющом.

По утверждению пресс-службы мэрии, уход за цветами работниками «Спецавтобазы» запланирован традиционный: это прополки, поливы, подкормки. Кашпо с летними растениями будут находиться на городских переправах до самых заморозков.