Фото: Нина Соколова

В Орловской области проходит гастрономический конкурс «Ешь, пока хлеб свеж». Мероприятие пройдет в два этапа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс проводится в целях привлечения молодежи к изучению народной культуры и гастрономических традиций Орловщины.

Все молодые люди, желающие принять участие в мероприятии, могут поделиться своими любимыми рецептами, которые передаются в семьях из поколения в поколение.

Финал конкурса пройдет 4 июня на фольклорном празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» в селе Льгов.

Заявки принимаются до 31 мая на сайте Орловского областного центра народного творчества.