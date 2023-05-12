В Орловской области готовят срочную посылку для военнослужащих СВО

Фото: Сергей Лежнев

Как сообщил в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев, военных передислоцируют на другой участок в лесах. Поэтому необходимо оперативно помочь участникам СВО обустроиться, построить блиндажи, укрепить позиции на новых рубежах.

На сегодняшний день закуплены комплекты обмундирования, пять бензопил, четыре болгарки, 16 упаковок газовых баллонов, два дизельных генератора, буржуйку, несколько шуруповертов, рулоны пленки и утеплителя, топоры, молотки, ножовки, лопаты, гвозди, листы ОСБ и многое другое.

Кроме того, на фронт доставят медикаменты, предметы гигиены. Отвезут большой набор продуктов питания, воду, сигареты. Советник губернатора отмечает, что немаловажную роль сыграли жители Дмитровского района, они принесли консервацию для военных, а школьники написали письма в поддержку участников СВО.

– Сейчас очень важно все приобрести, сформировать и отвезти груз в максимально сжатые сроки. В наших силах помочь парням защитить себя и обустроить быт. Придать уверенности и укрепить моральный дух, показать, что за ними надежный и крепкий тыл, родной дом, – обратился к орловцам Сергей Лежнев.