Орловские депутаты наградили предпринимателей за благотворительность

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета

В Орловском облсовете наградили всех, кто находит время и возможность для того, чтобы поддержать нуждающихся в помощи людей. Это воспитанники детских домов, домов престарелых, малообеспеченные семьи, одинокие старики и ветераны. А также была оценена помощь участникам СВО и их семьям.

Всего Почетными грамотами и Благодарностями отметили 47 человек. Все они – представители предпринимательского сообщества региона.

– Огромное человеческое спасибо каждому, кто сегодня остается неравнодушным и помогает наши бойцам, находящимся на передовой. Спасибо за поддержку семей наших парней, которые защищают интересы России, жителей Донбасса. Несмотря на свои проблемы и заботы, вы находите время для помощи тем, кто в ней нуждается, – обратился к присутствующим спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Как сообщает пресс-служба областного Совета, инициатором мероприятия выступила президент Торгово промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева. С ее слов, бизнес-сообщество региона не осталось в стороне от происходящего и всегда готово прийти на помощь.

После награждения собравшиеся обсудили планы по формированию грузов, списки необходимого, возможности приобретения необходимого бойцам оборудования и инвентаря.