Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области побеседовал с участником СВО. Рабочая встреча состоялась в областной администрации.

В родной город орловец прибыл в отпуск на три дня, мужчина выполняет боевые задачи под Купянском. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

На встрече военнослужащий от всего военного командования поблагодарил губернатора Андрея Клычкова и всех жителей области за оказываемую помощь и гуманитарные грузы, которые формируются и доставляются для участников СВО. В частности, военнослужащим были переданы автомобили для эвакуации раненых, оптика, коптеры, рации, продукты, строительные материалы и многое другое.

Глава региона, в свою очередь, пожелал военнослужащему удачи, здоровья и успешного выполнения всех задач СВО.