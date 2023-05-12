Фото: Ольга Супонева

Орловской области выделили 280,3 миллиона рублей на поддержку производителей зерна. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны, среди которых Орловская область. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям.

Благодаря полученным средствам, аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Решение направлено на поддержку производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.