Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в реке утонул мужчина. Происшествие случилось 11 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, о случившемся спасатели узнали после звонка очевидца в 16:15.

Звонивший сообщил, что во Мценском районе в реке Зуша находится тело погибшего мужчины. Сотрудники пожарно-спасательной части выехали на происшествие и извлекли из реки тело 43-летнего мужчины на берег. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.