Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орел прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Он пробудет в Михаило-Архангельском соборе до 13 мая.

Мощи привезли в областной центр в рамках Всероссийского молебна о Победе. Он стартовал в Москве 6 мая, в день памяти святого. Богослужение перед мощами великомученика Георгия Победоносца возглавил Патриарх Кирилл. После столицы мощи святого отправились по всей России – с мая по сентябрь 2023 года Всероссийский молебен пройдет в 89 регионах и почти 100 городах нашей страны.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в 6 утра 12 мая мощи перенесли из храма Казанской иконы Божией Матери на Наугорском шоссе в Михаило-Архангельский собор (Михаило-Архангельский переулок, 20). Поклониться им жители Орла смогут 12 мая – с 6:00 до 23:00 и 13 мая – с 6:00 до 19:00.

Во время пребывания святыни в Михаило-Архангельском соборе будут служиться молебны с акафистом великомученику Георгию Победоносцу.

Торжественные проводы мощей святого Георгия Победоносца состоятся в субботу в 19:00.