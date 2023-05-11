Владимир Путин назначил заместителем председателя Заводского районного суда Орла Владимира Агибалова

Фото: архив "КП"

В орловских судах произошли перестановки кадров. Как следует из документа «О назначении судей федеральных судов», подписанного президентом России, на шестилетний срок полномочий в заместителем председателя Заводского районного суда города Орла Владимира Агибалова.

Известно, что Агибалов последние четыре года он занимал должность судьи в том же Заводском районном суде Орла.

Помимо этого, как сообщили в пресс-службе областного суда, в соответствии с указом президента, судьей Орловского районного суда назначен Даниил Тишков. А вот заместителю председателя Мценского районного суда Орловской области Ирине Кателкиной придется переехать в соседний регион – она назначена судьей Брянского областного суда.