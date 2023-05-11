В Орловской области сократилось количество поддельных банкнот Фото: Елена Зябкина

В Орловской области сократилось количество поддельных банкнот. В основном подделывают пятитысячные купюры.

Так, в январе-марте 2023 года в Орловской области обнаружили 12 поддельных банкнот. Это на 10 штук меньше, чем в первые три месяца прошлого года. Информацию сообщает орловское отделение Банка России.

Известно, что среди обнаруженных фальшивок – семь пятитысячных банкнот, что на пять штук меньше, чем в первом квартале 2022 года. Помимо этого, за первые три месяца этого года в регионе обнаружено три подделки номиналом в тысячу рублей – столько же их было выявлено в январе-марте прошлого года. Из обращения также выведена одна фальшивая банкнота достоинством две тысячи рублей, что на четыре штуки меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Отметим, что среди подделок обнаружена также одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США – в прошлом году за аналогичный период таких купюр было найдено две.

Уменьшение количества поддельных купюр специалисты Банка России связывают с тем, что сейчас население все реже пользуется наличными деньгами.