Фото: Среднерусский институт управления–филиал РАНХиГС

В Орловской области подвели итоги весеннего этапа «Вахты Памяти 2023». Он проходил в Покровском районе.

Весенний этап Орловской межрегиональной «Вахты Памяти 2023» на территории Топковского сельского поселения Покровского района Орловской области провела ОРОО МПО «Огненная дуга».Об этом сообщает пресс-служба Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

В течение полумесяца, с 21 апреля по 5 мая, участие в работах принимали поисковые отряды: «Безымянный солдат» – Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, «Казачий» при ОГКО ВКО «ЦКВ», «Росы», «Десантник», отряды поискового объединения «Взлет» и гости из Курганской области – ВППО «Звезда». Всего 82 человека.

Итогом проведенных полевых поисковых работ стало обнаружение неучтенного санитарного захоронения бойцов и командиров 399-й стрелковой дивизии, погибших 11 – 13 февраля 1943 года в бою за село Топки. Из санитарного захоронения подняты останки 313 человек. По фрагментам обмундирования и знакам различия, именным вещам удалось установить личности ряда командиров 399-й стрелковой дивизии.

Всего за поисковые сезоны 2022 – 2023 года, в селе Топки поднято 615 бойцов и командиров Красной Армии, установлено место захоронения 27 бойцов и командиров, умерших в инфекционном госпитале. В настоящее время родолжается работа с архивными документами по установлению личностей поднятых бойцов и командиров.