Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в дачном доме сгорели два человека. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Возгорание дачного дома в НСТ «Вязки» Орловского муниципального округа произошло 11 мая около 12 часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарных вызвали соседи, когда увидели практически полностью охваченный огнем дом. По прибытию, пожарные обнаружили горение дома по всей площади открытым пламенем. В результате пожара дом выгорел изнутри. При разборе конструкций пожарными обнаружены двое погибших: 42-летний мужчина и 40-летняя женщина. Помимо пожарных на место случившегося выехали сотрудники полиции и Скорой помощи.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.