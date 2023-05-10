Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области появится очередная многофункциональная спортивная площадка. Строительство объекта в поселке Нововолковский проконтролировал Андрей Клычков.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», многофункциональная площадка одновременно включает в себя мини-футбольное поле, площадку для волейбола, тенниса, а также две беговые дорожки. На спортивном объекте в настоящее время ведется второй этап работ. Срок окончания строительства – 30 июня.

Губернатор отметил, что это первая площадка в области, которая построена с теплыми душевыми и раздевалками. Андрей Клычков считает, что это имеет большое значение, потому что на новой площадке можно позаниматься спортом и переодеться в комфортных условиях, а не на улице.

– Мценский район является одним из лидеров по многим направлениям. Мы подводили итоги за пять лет и когда Екатерина Александровна начала активно работать, у нас в семь раз увеличился объем финансирования для Мценского района. И по нацпроектам идет большое федеральное финансирование. Район большой, требует много внимания, чтобы он развивался, чтобы жители радовались, – подчеркнул глава региона общаясь с жителями поселка.