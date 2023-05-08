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НовостиПроисшествия8 мая 2023 9:59

В Орловской области медики спасли женщину с детьми после ДТП

Авария произошла 7 мая
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области медики спасли женщину с детьми после ДТП. Авария произошла 7 мая.

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области, женщину с двумя детьми, пострадавшими в ДТП, спасли бригады скорой медицинской помощи. После столкновения автомобиля с препятствием пострадали шестилетний и 12-летний мальчики, а также 32-летняя женщина.

С травмами различной степени тяжести дети госпитализированы в НКМЦ имени Круглой. Пострадавшую женщину доставили в Областную клиническую больницу.