Губернатор Орловской области встретился с двоюродной праправнучкой Тургенева

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков пообщался с праправнучкой двоюродной сестры Ивана Тургенева Натальей Чаурской и ее мужем Умберто Сомилене.

Во встрече также приняли участие сотрудники Орловского объединенного государственного музея Тургенева и директор музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Глава региона поблагодарил Наталью Чаурскую за то, что она не забывает свои корни и уже не в первый раз посещает Орловщину.

– Орловская область – родина многих писателей, но среди них Иван Сергеевич Тургенев занимает особое место. Во многом именно благодаря его роли, его творческому наследию сегодня Орёл носит статус третьей литературной столицы России, а Орловскую область по праву называют «тургеневским краем», – отметил Андрей Клычков.

Губернатор рассказал гостям, что после того, как ураган погубил Тургеневский дуб, из корней упавшего дерева пробился новый росток. Буквально накануне в парке Тургеневский бережок были высажены 10 саженцев молодого тургеневского дерева.

Наталья Чаурская поблагодарила главу региона за встречу, отметив, что на Орловщине ее всегда принимают с теплотой и заботой. Женщина поделилась воспоминаниями о жизни Тургенева, которые хранятся в их семье.

Праправнучка писателя передала в фонды музея Тургенева семейные архивные фотографии, в свою очередь орловцы подарили Чаурской саженец Тургеневского дуба.