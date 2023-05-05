Орловских подростков ждут 300 рабочих мест открытых в мае этого года. Основная часть приходится на Орел и Орловский муниципальный округ.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на май планируется трудоустройство в свободное от учебы время порядка 300 школьников и студентов с 14 до 18 лет.

С работодателями подписаны договоры на трудоустройство 26 колпнянских подростков, 10 краснозоренских, 30 мценских, более 50 глазуновских. В Орле и Орловском муниципальном округе в мае будет работать около двух сотен подростков. Более подробную информацию можно узнать в центрах занятости населения районов. Контакты Центра занятости можно посмотреть на сайте Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.