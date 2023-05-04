Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловца осудили за незаконный сбыт ружья. При этом мужчина не был хозяином огнестрельного оружия.

Приговор по уголовному делу в отношении орловца, признанного виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, вынес Покровский районный суд Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В 2017 году осужденный мужчина унаследовал часть дома от своей бабушки, где обнаружил ружье покойного деда. Далее, не являясь владельцем и не имея разрешения на хранение и ношение гражданского оружия, мужчина в ноябре 2020 года незаконно продал ружье жителю Покровского района.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. В настоящее время приговор районного суда не вступил в законную силу.