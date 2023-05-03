В орловских техникумах создадут два образовательных кластера

Фото: Нина Соколова

Конкурсный отбор Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета на поддержку развития образовательных кластеров среднего профессионального образования завершился.

Орловщина направила две заявки на участие в конкурсном отборе, которые и вошли в число победителей.

За счет средств федеральных грантов образовательные кластеры будут созданы в Орловском автодорожном техникуме и Орловском техникуме агробизнеса и сервиса. В этом году они получат 130,5 миллионов рублей на создание кластеро впо направлению «Правоохранительная сфера и управление» (60,5 миллионов рублей) и «Туризм и сфера услуг» (70 миллионов рублей).

Кроме этого, при участии работодателей планируется сформировать новые управленческие структуры, сделать более современными содержание и структуру образовательных программ, которые будут соответствовать потребностям рынков труда и конкретных предприятий, а также улучшить материально-техническую базу учебных заведений.