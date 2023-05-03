Фото: Никольский храм поселка Кромы

Прихожане Никольского храма в Орловской области пожертвовали святыни храмам Донбасса. Кромчане передали пять новонаписанных икон.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, работу по их созданию доверили местному иконописцу Сергею Дурницкому.

Пожертвования на материал и краски для святынь собирали прихожане почти год. При этом, Сергей Дурницкий написал образа безвозмездно. В итоге получилось пять икон: Господа Вседержителя, Пресвятой Богородицы, пророка и Предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.

Освятил иконы настоятель Никольского храма протоиерей Виктор Титов. Святыни в храмы Донбасса будут доставлены в ближайшее время лично автором.