Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отремонтировали мост через реку Филинка. Всего в 2023 году в регионе отремонтируют пять переправ.

Работы на мосту через Филинку были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Такая информация была озвучена на аппаратном совещании в областной администрации.

В конце марта текущего года также были завершены работы по ремонту моста через реку Крома в Сосковском районе на автомобильной дороге «Сосково – Мураевка» – автодорога «деревня Новогнездилово – деревня Толмачевка».

Кроме того, до 15 мая планируется отремонтировать мост через реку Тим в Должанском районе на автомобильной дороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое. Также в этом году запланирован ремонт моста через реку Рыбница на автодороге Змиевка – Никольское в Свердловском районе и мост через реку Цкань на автодороге Болхов – «Орел – Витебск» в Болховском районе. Стоимость работ составит 178,8 миллионов рублей.

Вместе с тем, в текущем году начнется строительство моста через реку Оку для транспортной доступности деревни Касьяновка и деревни Тайное Орловского муниципального округа и завершится реконструкция Красного моста в Орле.