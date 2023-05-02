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В Орловской области в 2023 году экзамены будут сдавать 10 тысяч выпускников. ЕГЭ предстоит пройти менее трети из них.

По данным телеграм-канала «Телеграммы из Орла», ОГЭ будут сдавать 6627 девятиклассников, задания ЕГЭ предстоит решить 2688 выпускникам. Школы регина провели работу по подготовке и проведению экзаменационной кампании.

Так, для учителей проведены доппрограммы повышения квалификации, школьники прошли шесть федеральных и четыре региональных тренировочных экзамена. Кроме того, завершилась подготовка экспертов предметных комиссий и аккредитовано 384 общественных наблюдателя.

Выпускники, вынужденные покинуть территорию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и территорию Украины и обучающихся в школах области, пройдут ГИА в форме промежуточной аттестации.

Известно, что самым популярным ЕГЭ остается экзамен по обществознанию, его выбрали 54 % одиннадцатиклассников.

Последний звонок для школьников пройдет 23 мая. Областной бал медалистов состоится 23 июня. Школьные выпускные вечера будут проводиться 23 и 24 июня.