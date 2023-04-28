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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:54

В Орловской области более 40 человек получили приглашения на работу после ярмарки вакансий

Работодатели предоставили более 300 рабочих мест
Елена Зябкина
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

В Орловской области более 40 человек получили приглашения на работу после ярмарки вакансий. Работодатели предоставили более 300 рабочих мест.

Мероприятие, организованное в Орловской области в рамках регионального отборочного этапа IX Национального чемпионата «Абилимпикс», собрала более 670 человек. Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

При этом, специалисты службы занятости не отказывали в консультации всем, кто подходил за помощью и разъяснением. На ярмарке вакансий собрались 25 работодателей из Орла и Орловского муниципального округа. Они представили 360 вакансий для трудоустройства. У каждого из этих работодателей есть свободные рабочие места для людей с ОВЗ. Еще около 700 свободных рабочих мест были представлены в альбомах вакансий, с которыми каждый мог ознакомиться самостоятельно.

Ярмарка вакансий завершилась круглым столом с участием службы занятости, работодателей, кураторов регионального движения «Абилимпикс». Главной темой стало трудоустройство граждан с инвалидностью.