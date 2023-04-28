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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:58

Мэр Орла отчитался за годовую деятельность администрации города

Доклад Юрия Парахина прозвучал перед депутатами орловского городского Совета
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В своем отчете он рассказал об основных экономических показателях, итогах реализации национальных проектов, обнажил имеющиеся проблемы и пути их решения.Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

После выступления народные избранники задали волнующие их вопросы. Так, депутатов интересовали экономические, общественные и строительные аспекты жизни города. Спросили и про строющуюся школу на улице Зеленина.

Мэр Орла ответил, что основная задача – к 1 сентября 2023 года сдать здание в эксплуатацию и получить лицензию на ведение образовательной деятельности.

Руководитель школы на улице Зеленина уже назначен, сейчас идет прием персонала. По словам Юрия Парахина, до получения акта ввода объекта в эксплуатацию невозможно открыть электронную очередь на прием учеников.