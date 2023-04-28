Фото: Ольга Супонева

На Орловщине пройдет патриотическая акция «Летопись сердец». Поучаствовать в мероприятии приглашают школьников.

Акция «Летопись сердец» в регионе начнется 1 мая. В этом году мероприятие посвятят сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны. В рамках патриотической акции подготовят видеоролики, которые расскажут истории о том, как театральное искусство помогало выжить в военное время.

Принять участие в мероприятии приглашают орловских школьников. С 1 по 10 мая юные жители региона смогут опубликовать свои творческие работы в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #9маякдш. Можно подготовить сцену или спектакль о Великой Отечественной войне, песни военного времени или танцы.

- Тридцать лучших работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», а их авторы - отмечены сертификатами и памятными подарками от проекта, - рассказали в областном правительстве.